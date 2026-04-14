« Le bingo de la mare », La maison du Bocage et le jardin botanique, Sains-du-Nord

« Le bingo de la mare » Samedi 6 juin, 10h00 La maison du Bocage et le jardin botanique Nord

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

« Le bingo de la mare»

Événement pour les famille, de 10h à 12h

Plongeons dans le monde mystérieux des mares ! Les participants deviendront de vrais explorateurs en découvrant les plantes et les animaux qui y vivent, leurs petites astuces pour se nourrir, se cacher ou se reproduire. Les jeux d’observations et un bingo de la mare permettront à toute la famille d’apprendre en s’amusant.

La maison du Bocage et le jardin botanique 35 rue jean baptiste lebas 59177 Sains du Nord Sains-du-Nord 59177 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.27.59.82.24 »}] La Maison du Bocage et le Jardin Botanique de la ville de Sains-du-Nord vous accueille dans un cadre typique « avesnois et nature ». Composé d’un musée établi dans une ancienne ferme au allure de maison de maître avec ses dépendances: étables, granges typique bois/torchis …

Dans la maison principale vous pouvez découvrir au rez de chaussée: l’accueil, une grainothèque (accès libre), une salle d’expositions temporaires, une autre salle dédiée à des séances de Naturopathe (spécialisée bébés, enfants, parents/enfants).

A l’étage, deux salles vous expliquent les spécificités du bocage Avesnois-Thiérache.

Dans les dépendances à découvrir: une forge dans la grange bois/torchis et des salles d’expositions avec les thématiques suivantes: l’abeille (avec sa ruche vivante et vitrée); le lait, une salle d’expositions temporaires,

l’espace Raymond Debiève (107 tableaux à découvrir aux couleurs du bocage, du monde rural et du Nord) avec un espace conférence:

Un des tableaux de L’espace Raymond Debiève: Paysan dans le bocage Avesnois vu au loin sur le clocher de Solre le Chateau

Les extérieurs: Le jardin botanique explore la flore sauvage et ses vertus si bien pour l’homme, le jardin au naturel et pour la faune. Comprendre et augmenter la biodiversité des jardins et espaces verts (publics, particuliers ou encore espaces naturels).

Il est composé de plusieurs espaces:

paysagers avec une collection de plantes sauvages,

un espace semi-sauvage avec une mare pédagogique,

un espace jardin d’essais (engrais verts, permaculture en butte, plantes insolites etc…).

de 2 vergers (un verger traditionnel avec des cabanes et des anciennes machines agricoles et un verger conservatoire de poiriers avec sa prairie naturelle paradis d’observations des insectes, papillons, sauterelles géantes, oiseaux etc …),

un espace serre-véranda avec plantes carnivores et lotus,

un espace patio avec ses fougères basses et ses 4 fougères arborescentes,

des espaces ludiques: les sens par les pieds, jeux avec des empreintes d’animaux, jeu sur les plantes …

une grotte,

un couloir champêtre,

un couloir des brumes (rafraichissant par temps chaud),

Un futur jardin ethnobotanique (création 2019-2020), montrant les plantes oubliées mais aussi celles qui sont utilisées au quotidien par l’homme dans divers secteurs!

Le jardin botanique s’étend dans d’autres espaces (jardins et/ou collections) dans un rayon de 500 ml du site comme par exemple le jardin japonais de la ville (espaces clos de 500m²) www.facebook.com/jardinjaponais.sainsdunord entrée gratuite!

l’accès aux différents espaces (musée, jardins) est libre et gratuite. (Il peut être guidé selon notre programmation ou sur réservation pour les groupes).

Nous accueillons sur rendez vous des groupes d’adultes, scolaires, IME, IMPRO etc… Nous pouvons vous proposer diverses animations et thématiques du plus petit au lycéen.

Nous pouvons aussi organiser des sorties guidées dans le bocage avec différents thèmes (à partir du site 4km). Pour plus d’infos contacter nous! (réservations et catalogues animations disponibles)-

L’encadrement des groupes par nos animateurs est gratuit.

Nous proposons aussi divers ateliers ou sorties guidées dans l’année. (plusieurs dates -agendas à l’accueil)

L’entrée du site est gratuit pour tous. (du 01/04 au 31/10 du mardi au vendredi 10h-12h/14h-18h, samedis/dimanches et jours fériés 14h30-18h30).

Contact 0327598224 – jardin.botanique@ville-sainsdunord.fr parking, gare

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©La Maison du Bocage de Sains du Nord