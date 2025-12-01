Le Bingo de la Milo Molsheim

Le Bingo de la Milo Molsheim vendredi 12 décembre 2025.

Le Bingo de la Milo

1 Place du Marché Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :
2025-12-12

On joue pour la bonne cause !
Venez tenter votre chance de remporter de nombreux lots au Bingo à la Milo organisé par le conseil des jeunes. Tous les bénéfices seront reversés à l’association @les Ânes du Grand Spiess.
Réservation obligatoire via Hello Asso
Un moment convivial, solidaire où pleins de surprises vous attendent !   .

1 Place du Marché Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Bingo de la Milo Molsheim a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig