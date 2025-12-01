Le Bingo de la Milo

1 Place du Marché Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

On joue pour la bonne cause !

Venez tenter votre chance de remporter de nombreux lots au Bingo à la Milo organisé par le conseil des jeunes. Tous les bénéfices seront reversés à l’association @les Ânes du Grand Spiess.

Réservation obligatoire via Hello Asso

Un moment convivial, solidaire où pleins de surprises vous attendent ! .

1 Place du Marché Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Bingo de la Milo Molsheim a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig