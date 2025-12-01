Le Bingo de la Milo Molsheim
vendredi 12 décembre 2025.
Le Bingo de la Milo
1 Place du Marché Molsheim Bas-Rhin
Vendredi 2025-12-12 18:00:00
2025-12-12 21:00:00
2025-12-12
On joue pour la bonne cause !
Venez tenter votre chance de remporter de nombreux lots au Bingo à la Milo organisé par le conseil des jeunes. Tous les bénéfices seront reversés à l’association @les Ânes du Grand Spiess.
Réservation obligatoire via Hello Asso
Un moment convivial, solidaire où pleins de surprises vous attendent ! .
1 Place du Marché Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est
