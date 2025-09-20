Le bingo du patrimoine Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

2e étage de la médiathèque

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Testez vos connaissances sur l’histoire de Chambéry et de ses environs avec le bingo du patrimoine. Au programme : des questions sur les sites emblématiques, l’architecture et les travaux urbains, illustrées d’images anciennes choisies sur Camberi@.

Une ligne entière complétée et c’est gagné !

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

