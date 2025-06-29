Le Birgit Kabarett L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry

Le Birgit Kabarett L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry mercredi 17 décembre 2025.

Le Birgit Kabarett 17 et 18 décembre L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T20:00:00 – 2025-12-17T21:30:00

Fin : 2025-12-18T20:00:00 – 2025-12-18T21:30:00

En jouant des codes propres à l’univers du cabaret, emmené par quatre comédiennes et chanteuses, Le Birgit Kabarett est une forme théâtrale et musicale évolutive aux compositions originales qui s’ajuste, à chaque nouveau rendez-vous, au gré de l’actualité française et européenne.

Dans un dispositif de café-concert, les spectateurs seront au plus près des artistes, attablés par petits groupes pour ce cabaret politique haut en couleurs.

Dans la droite lignée de l’école brechtienne, les chansons et saynètes évoluent dans le registre du burlesque et de la satire pour mieux croquer les personnages politiques français et européens.

Ainsi, au cours de la soirée vous trinquerez sans nul doute avec Emmanuel Macron venu présenter ses vœux ; à moins que ce ne soit avec Ursula von der Leyen ou Olaf Scholz…et nous nous souhaiterons alors le meilleur pour la nouvelle année !

Conception, écriture et mise en scène Julie Bertin et Jade Herbulot / Le Birgit Ensemble Compositions et arrangements Grégoire Letouvet

Paroles Romain Maron

Comédiennes et chanteuses (en alternance) Éléonore Arnaud, Julie Bertin, Pauline Deshons, Anna Fournier, Jade Herbulot, Morgane Nairaud, Marie Sambourg

Musiciens Grégoire Letouvet et Alexandre Perrot

Régie générale et lumière Victor Veyron

Régie son Julien Ménard

Administration, production Manon Cardineau, Colin Pitrat, diffusion Florence Bourgeon – Les Indépendances

Production Le Birgit Ensemble

Coproduction Théâtre de Chatillon, Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis Résidences Théâtre de Chatillon (opus 1, 2 et 3), Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint- Denis (opus 4), Le Grand R scène nationale La Roche-sur-Yon (opus 5), Théâtre au Fil de l’Eau Pantin (opus 6)

Avec le soutien de la Région Ile-de-France, du Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l’aide exceptionnelle à la résidence de création, du Centre National de la Musique, et de la SPEDIDAM.

Le Birgit Kabarett a été créé dans le cadre de l’association du Birgit Ensemble au projet du Théâtre de Chatillon.

L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry 254, avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « manon@lesindependances.com »}]

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot

© Christophe Raynaud de Lage