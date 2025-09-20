Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité Saint-Sever

Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité

Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité Saint-Sever samedi 20 septembre 2025.

Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité

16 Rue du Général Lamarque Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :
2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, l’association culturelle vous invite pour une journée sous les arts de la photo
Au programme
– Expo « Saint-Sever vu et revu par le Club Objectif Photo »
– Un siècle de Photographie en 100 appareils
Entrée libre
A l’occasion des journées du patrimoine, l’association culturelle vous invite pour une journée sous les arts de la photo
Au programme
– Expo « Saint-Sever vu et revu par le Club Objectif Photo »
– Un siècle de Photographie en 100 appareils
Entrée libre   .

16 Rue du Général Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 94 44 75  jeanpierre.vergine@yahoo.fr

English : Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité

On the occasion of Heritage Days, the cultural association invites you to a day of photography:
On the program:
– Exhibition « Saint-Sever seen and re-seen by the Club Objectif Photo »
– A century of Photography in 100 cameras
Free admission

German : Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité

Anlässlich der Tage des Kulturerbes lädt der Kulturverein Sie zu einem Tag unter den Künsten der Fotografie ein:
Auf dem Programm stehen:
– Ausstellung « Saint-Sever vu et revu par le Club Objectif Photo »
– Ein Jahrhundert der Fotografie in 100 Kameras
Freier Eintritt

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, l’Associazione Culturale vi invita a una giornata di fotografia:
In programma:
– Mostra « Saint-Sever vista e rivista dal Club Objectif Photo »
– Un secolo di fotografia in 100 macchine fotografiche
Ingresso libero

Espanol : Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la Asociación Cultural le invita a un día de fotografía:
En el programa:
– Exposición « Saint-Sever visto y re-visto por el Club Objectif Photo »
– Un siglo de fotografía en 100 cámaras
Entrada gratuita

L’événement Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité Saint-Sever a été mis à jour le 2025-09-11 par Landes Chalosse