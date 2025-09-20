Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité Saint-Sever
Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité Saint-Sever samedi 20 septembre 2025.
Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité
16 Rue du Général Lamarque Saint-Sever Landes
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
A l’occasion des journées du patrimoine, l’association culturelle vous invite pour une journée sous les arts de la photo
Au programme
– Expo « Saint-Sever vu et revu par le Club Objectif Photo »
– Un siècle de Photographie en 100 appareils
Entrée libre
16 Rue du Général Lamarque Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 94 44 75 jeanpierre.vergine@yahoo.fr
English : Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité
On the occasion of Heritage Days, the cultural association invites you to a day of photography:
On the program:
– Exhibition « Saint-Sever seen and re-seen by the Club Objectif Photo »
– A century of Photography in 100 cameras
Free admission
German : Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité
Anlässlich der Tage des Kulturerbes lädt der Kulturverein Sie zu einem Tag unter den Künsten der Fotografie ein:
Auf dem Programm stehen:
– Ausstellung « Saint-Sever vu et revu par le Club Objectif Photo »
– Ein Jahrhundert der Fotografie in 100 Kameras
Freier Eintritt
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, l’Associazione Culturale vi invita a una giornata di fotografia:
In programma:
– Mostra « Saint-Sever vista e rivista dal Club Objectif Photo »
– Un secolo di fotografia in 100 macchine fotografiche
Ingresso libero
Espanol : Le Bis de Saint-Sever Photo-Cité
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la Asociación Cultural le invita a un día de fotografía:
En el programa:
– Exposición « Saint-Sever visto y re-visto por el Club Objectif Photo »
– Un siglo de fotografía en 100 cámaras
Entrada gratuita
