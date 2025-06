Le Bistro du Château Saint Hilaire La Plantade Coudoux 29 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Le Bistro du Château Saint Hilaire Du 29/06 au 14/09/2025 de 18h à 23h. La Plantade Château Saint-Hilaire Coudoux Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 18:00:00

fin : 2025-09-14 23:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Notre restaurant Éphémère « Bistro » réouvre ses portes le Dimanche 29 juin 2025. Nous vous accueillons tout l’été dans nos différents espaces au sein du domaine.

Impatients de vous présenter nos nouvelles inspirations… dans un univers qui, pour cette troisième année, tiendra toutes ses promesses ! Pour profiter cet été de chaque instant, en célébrant ensemble, autour d’une bonne table, cet art de vivre qui nous est cher !



Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore… Vous allez adorer notre « Bistro » !



Retrouvez nos différents espaces :



Le Jeu de Boules et son Comptoir Pétanque & Apéro festif

Le Grand Bar et ses Tonneaux Cocktails & Ivresse musicale

La Terrasse Bistro Le Restaurant & ses tablées d’épicuriens… .

La Plantade Château Saint-Hilaire

Coudoux 13111 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 10 68

English :

Our ephemeral restaurant « Bistro » reopens its doors on Sunday June 29, 2025. We look forward to welcoming you all summer long to our different areas on the estate.

German :

Unser temporäres Restaurant « Bistro » öffnet am Sonntag, den 29. Juni 2025, wieder seine Türen. Wir begrüßen Sie den ganzen Sommer über in unseren verschiedenen Räumen innerhalb des Anwesens.

Italiano :

Il nostro ristorante temporaneo « Bistro » riapre le porte domenica 29 giugno 2025. Vi aspettiamo per tutta l’estate nelle diverse aree della tenuta.

Espanol :

Nuestro restaurante temporal « Bistro » reabre sus puertas el domingo 29 de junio de 2025. Esperamos darle la bienvenida durante todo el verano en nuestros diferentes espacios de la finca.

L’événement Le Bistro du Château Saint Hilaire Coudoux a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence