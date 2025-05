Le bistrot, l’éphémère ! à Forléans – Clamerey, 24 mai 2025 07:00, Clamerey.

Côte-d’Or

Le bistrot, l’éphémère ! à Forléans Grande rue Clamerey Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

L’envie de créer un spectacle-bar, où les gens pourraient boire un verre “comme au bistrot”, habite la compagnie depuis plusieurs années… C’est désormais chose faite les artistes arrivent avec leur bistrot éphémère et donnent vie à un véritable bar. Un patron poétique accueille le public, un corps incarne les âmes oubliées, et un musicien accompagne le tout. Ils sont l’âme des bistrots disparus, et des âmes perdues de ces lieux. Avec conviction, ils servent à boire et à penser, en croyant que l’humanité n’est pas perdue, et que le spectacle se savoure d’autant plus avec un, ou plusieurs, verres à la main.

Tout public à partir de 10 ans

Pas de réservation .

Grande rue

Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96

English : Le bistrot, l’éphémère ! à Forléans

German : Le bistrot, l’éphémère ! à Forléans

Italiano :

Espanol :

L’événement Le bistrot, l’éphémère ! à Forléans Clamerey a été mis à jour le 2025-05-13 par OT des Terres d’Auxois