LE BISTROT L’EPHEMERE Festival Chalon dans la rue Chalon-sur-Saône

LE BISTROT L’EPHEMERE Festival Chalon dans la rue Chalon-sur-Saône jeudi 17 juillet 2025.

LE BISTROT L’EPHEMERE 17 – 20 juillet Festival Chalon dans la rue Saône-et-Loire

Entrée libre – attention, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T18:50:00 – 2025-07-17T20:00:00

Fin : 2025-07-20T18:50:00 – 2025-07-20T20:00:00

LE BISTROT L’EPHEMERE

Sélection OFF Festival Chalon dans la rue

Juillet 2025

Ils arrivent avec leur bistrot éphémère, ils donnent vie à un bar. Il y a là un patron qui mettra toute sa poésie en oeuvre pour que vous vous sentiez bien. Il y a un corps qui redonnera vie à quelques morts d’alcool. Et un musicien qui accompagne le tout. Ils sont l’âme des bistrots morts et les âmes des morts des bistrots. Ils nous servent à boire avec la conviction que l’humanité n’est pas perdue et que le spectacle sera plus appréciable si l’on a un, ou même plusieurs, canons à boire pendant.

Rendez-vous les 17, 18, 19 et 20 à 18h50 dans la cour du Studio Piffaut (pastille 62 du festival) pour découvrir la nouvelle création de la SF.

Festival Chalon dans la rue Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Compagnie SF / Sébastien Foutoyet