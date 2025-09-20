LE BIVOUAC DE NAPOLÉON AU CHÂTEAU DE L’EMPÉRI Château de l’Emperi Salon-de-Provence

LE BIVOUAC DE NAPOLÉON AU CHÂTEAU DE L’EMPÉRI 20 et 21 septembre Château de l’Emperi Bouches-du-Rhône

gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une invitation à vivre au temps d’un campement du Premier Empire dans les cours du château en présence de l’Empereur et de son bivouac !

Embarquez pour un voyage à travers le temps et participez aux nombreuses animations : initiations aux combats de chevaliers, présentation d’armes et d’armures, bivouac, ateliers, visites guidées, conférences… permettront aux petits et grands de s’immerger dans le quotidien des soldats de l’Empire en faisant revivre la vie du campement militaire.

Château de l’Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 72 80 musée mairie de salon de Provence

