Informations pratiques

Crossac

Le Blanchot en musique concert et feu d’artifice (Fete du Pain)

Le Blanchot Crossac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tradition Vente de pain cuit à l’ancienne.

Concerts Corona Jazz Band, Folikadi et Captain Groove.

Restauration Saucisses, frites, crêpes et bar sur place.

Spectacle Grand feu d’artifice pour clôturer la soirée !

Venez nombreux en famille ou entre amis pour faire la fête !

Entrée gratuite

Renseignements Crossac Animation crossac.animation@gmail.com

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Le Blanchot Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Le Blanchot en musique concert et feu d’artifice (Fete du Pain) Crossac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44