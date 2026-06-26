Le Blanchot en musique concert et feu d’artifice (Fete du Pain) Crossac
samedi 4 juillet 2026 · Crossac
Informations pratiques
Crossac
Le Blanchot en musique concert et feu d’artifice (Fete du Pain)
Le Blanchot Crossac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tradition Vente de pain cuit à l’ancienne.
Concerts Corona Jazz Band, Folikadi et Captain Groove.
Restauration Saucisses, frites, crêpes et bar sur place.
Spectacle Grand feu d’artifice pour clôturer la soirée !
Venez nombreux en famille ou entre amis pour faire la fête !
Entrée gratuite
Renseignements Crossac Animation crossac.animation@gmail.com
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Le Blanchot Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Le Blanchot en musique concert et feu d’artifice (Fete du Pain) Crossac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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