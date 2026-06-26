UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Crossac

Le Blanchot en musique concert et feu d’artifice (Fete du Pain) Crossac

samedi 4 juillet 2026 · Crossac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Blanchot
Ville
44160 Crossac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Crossac

Le Blanchot en musique concert et feu d’artifice (Fete du Pain)

Le Blanchot Crossac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Tradition Vente de pain cuit à l’ancienne.
Concerts Corona Jazz Band, Folikadi et Captain Groove.
Restauration Saucisses, frites, crêpes et bar sur place.
Spectacle Grand feu d’artifice pour clôturer la soirée !
Venez nombreux en famille ou entre amis pour faire la fête !

Entrée gratuite
Renseignements Crossac Animation crossac.animation@gmail.com 

 

    .

Le Blanchot Crossac 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Blanchot en musique concert et feu d’artifice (Fete du Pain) Crossac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

À voir aussi à Crossac (Loire-Atlantique)