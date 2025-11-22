Le Blarsjolais nouveau arrive ! Blars
Le Blarsjolais nouveau arrive ! Blars samedi 22 novembre 2025.
Le Blarsjolais nouveau arrive !
Salle des fêtes Blars Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Dégustation de Beaujolais avec un menu Bœuf bourguignon
Dégustation de Beaujolais avec un menu Bœuf bourguignon .
Salle des fêtes Blars 46330 Lot Occitanie +33 6 14 01 04 04
English :
Beaujolais tasting with B?uf bourguignon menu
German :
Beaujolais-Verkostung mit einem B?uf bourguignon-Menü
Italiano :
Degustazione di Beaujolais con menu B?uf bourguignon
Espanol :
Degustación de Beaujolais con menú Bœuf bourguignon
L’événement Le Blarsjolais nouveau arrive ! Blars a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Labastide-Murat