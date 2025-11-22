Le Blarsjolais nouveau arrive ! Blars

Le Blarsjolais nouveau arrive !

Salle des fêtes Blars Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Dégustation de Beaujolais avec un menu Bœuf bourguignon

Salle des fêtes Blars 46330 Lot Occitanie +33 6 14 01 04 04

English :

Beaujolais tasting with B?uf bourguignon menu

German :

Beaujolais-Verkostung mit einem B?uf bourguignon-Menü

Italiano :

Degustazione di Beaujolais con menu B?uf bourguignon

Espanol :

Degustación de Beaujolais con menú Bœuf bourguignon

