Le Blavet au naturel Grainofête Le Quatro parvis de la médiathèque Baud

Le Quatro parvis de la médiathèque 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Que vous soyez débutant, amateur ou passionné, vous serez bienvenu(e). Venez troquer vos plants, graines et boutures. Plantes à fleurs, potagères ou aromatiques, tous s’échange ! Pensez à les étiqueter et les identifier, apportez une caissette pour remporter vos plants troqués. Vous serez accueillis par les enfants de l’atelier jardinage de l’Outil en Mains, association baldivienne. Ils vous proposeront le fruit de leur travail en ateliers.

Venez également rencontrer Amandine Peta, naturopathe et ses précieux conseils autour d’un jus qu’elle vous fera déguster pour le plaisir de vos papilles.

10h-13h en accès libre. .

