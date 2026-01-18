Le Blavet au naturel Pontivy communauté Pontivy

Le Blavet au naturel

Pontivy communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy Morbihan

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-05

Organisé par Blavet Terres et eaux avec l’ensemble des partenaires du bassin versant du Blavet

Au programme des animations variées, ouvertes à tous, pour découvrir, comprendre et agir en faveur de la nature et de l’eau. Ateliers, balades, conférences et rencontres viendront rythmer cette nouvelle édition.

Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, curieux ou passionnés, qui veulent mieux connaître leur territoire et ses richesses naturelles. .

Pontivy communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 09 37

