Le Blavet au naturel Pontivy communauté Pontivy
Le Blavet au naturel Pontivy communauté Pontivy vendredi 27 mars 2026.
Le Blavet au naturel
Pontivy communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-03-27
Organisé par Blavet Terres et eaux avec l’ensemble des partenaires du bassin versant du Blavet
Au programme des animations variées, ouvertes à tous, pour découvrir, comprendre et agir en faveur de la nature et de l’eau. Ateliers, balades, conférences et rencontres viendront rythmer cette nouvelle édition.
Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, curieux ou passionnés, qui veulent mieux connaître leur territoire et ses richesses naturelles. .
Pontivy communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 09 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Blavet au naturel Pontivy a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté