Le Blavet au naturel un sol bien nourri pour un beau jardin rue Saint-Rivalain Melrand

Le Blavet au naturel un sol bien nourri pour un beau jardin

rue Saint-Rivalain Médiathèque Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Avec des outils ludiques, Élodie Guirlet de La Clé Ressource vous invitera à découvrir de quoi est composé le sol et la technique du compostage pour le nourrir, comprendre que le sol est un milieu vivant et les êtres vivants qui le compose. Pour les petits et grands.

14h, gratuit sur inscription. Baud Communauté médiathèque Melrand La Clé ressource .

rue Saint-Rivalain Médiathèque Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 13 30

