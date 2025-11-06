Le bleu de la nuit Théâtre La Maison du Théâtre Brest

Le bleu de la nuit Théâtre

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Début : 2025-11-06 19:30:00

fin : 2025-11-07 20:45:00

2025-11-06 2025-11-07

Ce pièce tisse l’histoire de Caroline, femme d’aujourd’hui, qui se demande de quoi elle doit s’affranchir pour être libre. Pour ce faire, elle convoque Marguerite Duras et Françoise Sagan, ses aînées tant aimées.

Duras et Sagan accueillent le public à leur domicile comme elles accueilleraient un journaliste venu les interviewer. Deux écrivaines, deux façons d’être au monde, et quelques tropiques en commun la solitude, la transgression, la dépendance à certaines substances, une maison en Normandie, la liberté. Construit comme un entretien radiophonique, le spectacle offre un subtil dialogue de l’une à l’autre, afin de dessiner une autre figure, la troisième femme de cette nuit, Caroline. Une femme composite, entre le noir et le bleu.

Informations pratiques

A partir de 15 ans.

Durée 1h15.

Proposé par la compagnie L’Astragale (Côtes-d’Armor) .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

