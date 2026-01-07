Le Bleu des arbres CIE Girouette, Trio Nouk’s Le Théâtre Laval

Le Bleu des arbres CIE Girouette, Trio Nouk’s Le Théâtre

Ciné-spectacle dans le cadre du festival Monte Dans l’Bus

À la croisée de la musique, du cinéma et du théâtre, une facétieuse rêverie pour cinq petits films et sept instruments.

Elles sont trois musiciennes, munies d’une jolie palette instrumentale flûte traversière, accordéon, saxophone, clavier, percussions, piccolo, voix et bruitages… Ensemble, elles façonnent des symphonies de poche qui dialoguent avec les images celles de cinq courts-métrages d’animation choisis avec soin pour leur diversité esthétique (images de synthèse, papier découpé, dessin animé…) et leurs atmosphères douces et sensibles.

En plus de réinventer en live la bande originale de ces petits bijoux d’animation, le trio sait aussi nous emmener vers l’inattendu des intermèdes espiègles alliant musique et humour viennent enrichir l’aventure poétique et faire de ce ciné-concert une expérience unique en son genre.

Spectacle accueilli dans le cadre du festival jeune public “Monte Dans L’Bus” (du 23 février au 1er mars) porté par l’association Poc Pok en collaboration avec différents acteurs culturels de Laval Agglomération.

• Dimanche 1er mars à 17h

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 5 ans

• 9€ tarif plein tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 86 30 letheatre@laval.fr

English :

Film show as part of the Monte Dans l’Bus festival

