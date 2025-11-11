Le Bleuet de France Coyote Girls Ranch Fuveau

Le Bleuet de France

Mardi 11 novembre 2025 à partir de 9h30. Coyote Girls Ranch Chemin du Plan Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 09:30:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Rendez-vous à Coyote Girls Ranch à Fuveau pour le Run & Music Live Bleuet de France ! Run Moto dès 9h30, concert du groupe SOY à 11h, boissons et restauration sur place dans une ambiance vintage et solidaire.

Good Vibrations présente le Run & Music Live “Bleuet de France” au Coyote Girls Ranch à Fuveau !



Dès 9h30, participez au run moto au profit du Bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité.



À 11h, profitez d’un concert live du groupe SOY, dans une ambiance conviviale et rétro. Boissons et restauration seront proposées sur place.



Un moment festif pour les motards, mélomanes et tous ceux qui souhaitent soutenir une belle cause !







Coyote Girls Ranch, Chemin de la Caisse des Pins, 13710 Fuveau



PAF 5 €



Mardi 11 novembre 2025 .

Coyote Girls Ranch Chemin du Plan Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 67 21 22

English :

Join us at Coyote Girls Ranch in Fuveau for the Bleuet de France Run & Music Live! Motorcycle run from 9:30am, concert by the band SOY at 11am, drinks and food on site in a vintage, supportive atmosphere.

German :

Wir treffen uns auf der Coyote Girls Ranch in Fuveau für den Run & Music Live Bleuet de France ! Run Moto ab 9:30 Uhr, Konzert der Gruppe SOY um 11 Uhr, Getränke und Essen vor Ort in einer Vintage- und Solidaritätsatmosphäre.

Italiano :

Unitevi a noi al Coyote Girls Ranch di Fuveau per il Bleuet de France Run & Music Live! Corsa in moto dalle 9.30, concerto del gruppo SOY alle 11.00, bevande e cibo in loco in un’atmosfera vintage e solidale.

Espanol :

Únete a nosotros en el rancho Coyote Girls de Fuveau para la carrera y música en directo Bleuet de France Carrera en moto a partir de las 9h30, concierto del grupo SOY a las 11h, bebidas y comida in situ en un ambiente vintage y solidario.

L’événement Le Bleuet de France Fuveau a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Fuveau