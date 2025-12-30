LE BLIND TEST DES 3T – LE BLIND TEST DES 3T ANNEES 80 GRAND THEATRE 3T Toulouse

LE BLIND TEST DES 3T – LE BLIND TEST DES 3T ANNEES 80 Début : 2026-02-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Avec Les Clotildes et Elodie Menadier. Animé par Bruno Aguiar. Mise en scène Gérard Pinter.Le sujet:Une décennie où danser, c’était vivre ! Musique en live, épreuves insolites, chansons à l’envers, sketch interactif, bonus vitesse, surprises pour les vainqueurs… bref un véritable show !! Préparez-vous à ne plus maîtriser vos élans ! En famille, en couple, avec vos collègues… Un conseil, choisissez bien vos partenaires !

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31