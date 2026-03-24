LE BLIND TEST DU VIN AU GAZETTE CAFÉ Montpellier
LE BLIND TEST DU VIN AU GAZETTE CAFÉ Montpellier jeudi 21 mai 2026.
LE BLIND TEST DU VIN AU GAZETTE CAFÉ
6 Rue Levat Montpellier Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Alerte nouveauté Le blind test du vin ! Prêt à défier vos sens ?
Oubliez la dégustation classique. Ici, pas besoin d’être sommelier, juste d’avoir du flair !
Le concept ? Un verre noir, votre instinct et une grande dose de rigolade.
Jeudi 21 mai 2026 à 19h00
Alerte nouveauté Le blind test du vin ! Prêt à défier vos sens ?
Oubliez la dégustation classique. Ici, pas besoin d’être sommelier, juste d’avoir du flair !
Le concept ? Un verre noir, votre instinct et une grande dose de rigolade.
Saurez-vous distinguer si c’est un vin rouge ou un vin blanc ? Si c’est issu d’un climat chaud ou d’un climat froid ?
Au programme Venez seul ou accompagné d’amis Constitution de vos équipes 3 vins mystères à déguster 4 manches pour prouver votre génie (ou pas !)
– Un cadeau à la clé pour les champions !
Le meilleur vin, c’est celui qu’on déguste en bonne compagnie.
Alors, prêt à relever le défi ?
Jeudi 21 mai 2026
Jeudi 22 octobre 2026
19h à 21h
Prix 35 €
Sur inscription .
6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : LE BLIND TEST DU VIN AU GAZETTE CAFÉ
Novelty alert: The wine blind test! Ready to challenge your senses?
Forget classic wine tasting. Here, you don’t need to be a sommelier, just have a flair for wine!
The concept? A black glass, your instinct and a big dose of fun.
L’événement LE BLIND TEST DU VIN AU GAZETTE CAFÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT MONTPELLIER