Le Blind Test Karaoké Night (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

Le Blind Test Karaoké Night (L'improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date :

2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Devinez la chanson… et chantez-la !

Un blind test musical où il ne suffit pas seulement de reconnaître le morceau… il faut le reprendre au micro !

Chantez, riez, dansez et montrez vos talents de superstar, seul·e ou entre ami·e·s.

Entrée sur consommation apportez votre bonne humeur, on s’occupe du reste ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

