Le Blind Test Karaoké Night (L’improviste) Brive-la-Gaillarde
Le Blind Test Karaoké Night (L’improviste) Brive-la-Gaillarde jeudi 19 février 2026.
Le Blind Test Karaoké Night (L’improviste)
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Devinez la chanson… et chantez-la !
Un blind test musical où il ne suffit pas seulement de reconnaître le morceau… il faut le reprendre au micro !
Chantez, riez, dansez et montrez vos talents de superstar, seul·e ou entre ami·e·s.
Entrée sur consommation apportez votre bonne humeur, on s’occupe du reste ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
