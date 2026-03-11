Le Blind Test Live avec Didoudam à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Le Blind Test Live avec Didoudam à L’improviste

C’est le retour du Blind Test Live à L’Improviste !

Didoudam reprend les commandes pour une soirée musicale interactive où la scène devient un véritable terrain de jeu. Ici, la musique se vit en direct on écoute, on devine, on chante, on vibre ensemble.

Que vous soyez compétiteur, amateur de musique ou juste venu passer une bonne soirée, ce Blind Test Live promet ambiance, énergie et surprises.

Formez votre équipe, réservez votre place… et venez vivre la musique autrement, au cœur de Brive. .

