Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Villa d’Isle avec le saxophniste Jean-Jacques Taïeb Saint-Quentin

Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Villa d’Isle avec le saxophniste Jean-Jacques Taïeb

113 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

La Formule du Jazz’Club du Blue Rhythm Band !

Le Blue Rhythm Band accompagne (gratuitement) un musicien professionnel généralement parisien sur un programme défini à l’avance, avec une répétition le jour même avec l’invité.

Le vendredi 7 novembre 2025, le public retrouvera le BRB avec le saxophoniste orléanais Jean-Jacques Taïb.

Figure incontournable de la scène jazz, Jean-Jacques Taïb est un artiste très actif, qui s’illustre notamment par des projets comme un album hommage à Nat King Cole et des collaborations diverses, comme on a pu le voir avec La Chapelloise Guinguette ou même des événements présentés par Cristal Records et le Paris Jazz Club.

Au-delà de sa carrière d’interprète, il est important de noter que Jean-Jacques Taïb est également un musicien qui s’est intéressé à la transmission de la musique, ayant été enseignant avant de prendre sa retraite.

Préparez-vous pour une soirée de jazz exceptionnelle avec cet artiste polyvalent !

Le lieu le restaurant La Villa d’Isle , 111 et 113 rue d’Isle à Saint-Quentin.

Le jour Les jazz-clubs ont lieu une fois par mois d’octobre à juin, le vendredi soir à partir de 20h30.

Le tarif de la soirée musicale et du repas (apéritif, entrée, plat, dessert, boissons)

– 45 € pour les non-adhérents,

– 40 € pour les adhérents aux associations BRB/JACE.

Les réservations se font par téléphone au 06 37 43 80 75

113 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 37 43 80 75

English :

The Blue Rhythm Band’s Jazz Club formula!

The Blue Rhythm Band accompanies (free of charge) a professional musician, usually from Paris, on a program defined in advance, with a rehearsal the same day with the guest.

On Friday, November 7, 2025, audiences will be treated to the BRB with Orléans saxophonist Jean-Jacques Taïb.

A key figure on the jazz scene, Jean-Jacques Taïb is a very active artist, with projects such as a tribute album to Nat King Cole and various collaborations, as seen with La Chapelloise Guinguette or even events presented by Cristal Records and the Paris Jazz Club.

Beyond his career as a performer, it’s important to note that Jean-Jacques Taïb is also a musician who has taken an interest in the transmission of music, having been a teacher before retiring.

Get ready for an exceptional evening of jazz with this versatile artist!

The venue: the restaurant La Villa d?Isle , 111 and 113 rue d?Isle in Saint-Quentin.

The day: Jazz clubs are held once a month from October to June, on Friday evenings from 8:30pm.

Prices for the musical evening and meal (aperitif, starter, main course, dessert, drinks)

– 45 ? for non-members,

– 40 ? for BRB/JACE association members.

Reservations by telephone 06 37 43 80 75

For further information, please contact

www.blue-rhythm-band.net

www.jazz-aux-champs-elysees.fr

German :

Die Jazz?Club-Formel der Blue Rhythm Band!

Die Blue Rhythm Band begleitet (kostenlos) einen professionellen Musiker aus Paris zu einem vorher festgelegten Programm und probt am selben Tag mit dem Gast.

Am Freitag, den 7. November 2025, wird die BRB mit dem Saxophonisten Jean-Jacques Taïb aus Orléans auftreten.

Jean-Jacques Taïb ist eine unumgängliche Figur der Jazzszene und ein sehr aktiver Künstler, der sich vor allem durch Projekte wie ein Hommage-Album an Nat King Cole und verschiedene Kollaborationen auszeichnet, wie man sie mit La Chapelloise Guinguette oder auch bei Veranstaltungen, die von Cristal Records und dem Paris Jazz Club präsentiert wurden, sehen konnte.

Neben seiner Karriere als Interpret ist es wichtig zu erwähnen, dass Jean-Jacques Taïb auch ein Musiker ist, der sich für die Vermittlung von Musik interessiert, da er vor seiner Pensionierung als Lehrer tätig war.

Bereiten Sie sich auf einen außergewöhnlichen Jazzabend mit diesem vielseitigen Künstler vor!

Der Veranstaltungsort: Das Restaurant La Villa d’Isle , 111 und 113 Rue d’Isle in Saint-Quentin.

Der Tag Die Jazz-Clubs finden von Oktober bis Juni einmal im Monat am Freitagabend ab 20:30 Uhr statt.

Der Preis für den Musikabend und das Essen (Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Getränke)

– 45 ? für Nicht-Mitglieder,

– 40 ? für Mitglieder der Vereinigungen BRB/JACE.

Reservierungen können telefonisch unter 06 37 43 80 75 vorgenommen werden

Informationen:

www.blue-rhythm-band.net

www.jazz-aux-champs-elysees.fr

Italiano :

La formula Jazz Club della Blue Rhythm Band!

La Blue Rhythm Band accompagna (gratuitamente) un musicista professionista, di solito parigino, in un programma predefinito, provando con l’ospite il giorno stesso.

Venerdì 7 novembre 2025, la BRB sarà affiancata dal sassofonista di Orléans Jean-Jacques Taïb.

Figura chiave della scena jazz, Jean-Jacques Taïb è un artista molto attivo, con progetti come un album tributo a Nat King Cole e varie collaborazioni, tra cui quella con La Chapelloise Guinguette e gli eventi presentati da Cristal Records e dal Paris Jazz Club.

Oltre alla sua carriera di interprete, è importante notare che Jean-Jacques Taïb è anche un musicista che si è interessato alla trasmissione della musica, essendo stato insegnante prima di andare in pensione.

Preparatevi a una serata eccezionale di jazz con questo artista versatile!

Il luogo: il ristorante La Villa d’Isle , 111 e 113 rue d’Isle a Saint-Quentin.

Il giorno: I jazz club si tengono una volta al mese da ottobre a giugno, il venerdì sera a partire dalle 20.30.

Prezzi per la serata musicale e il pasto (aperitivo, antipasto, piatto principale, dessert, bevande)

– 45 ? per i non soci,

– 40 per i membri delle associazioni BRB/JACE.

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al numero 06 37 43 80 75

Per ulteriori informazioni, contattare

www.blue-rhythm-band.net

www.jazz-aux-champs-elysees.fr

Espanol :

¡La fórmula del Club de Jazz de la Blue Rhythm Band!

La Blue Rhythm Band acompaña (gratuitamente) a un músico profesional, generalmente de París, en un programa predefinido, ensayando con el invitado el mismo día.

El viernes 7 de noviembre de 2025, la BRB contará con la presencia del saxofonista de Orleans Jean-Jacques Taïb.

Figura clave de la escena jazzística, Jean-Jacques Taïb es un artista muy activo, con proyectos como un álbum de homenaje a Nat King Cole y diversas colaboraciones, entre ellas con La Chapelloise Guinguette y eventos presentados por Cristal Records y el Club de Jazz de París.

Además de su carrera como intérprete, es importante señalar que Jean-Jacques Taïb es también un músico que se ha interesado por la transmisión de la música, habiendo sido profesor antes de jubilarse.

Prepárese para una velada excepcional de jazz con este artista polifacético

El lugar: el restaurante La Villa d’Isle , 111 y 113 rue d’Isle en Saint-Quentin.

El día: Los clubes de jazz se celebran una vez al mes, de octubre a junio, los viernes por la noche a partir de las 20.30 h.

Precios de la velada musical y la comida (aperitivo, entrante, plato principal, postre, bebidas)

– 45 ¤ para los no socios,

– 40 para los miembros de las asociaciones BRB/JACE.

Las reservas pueden hacerse por teléfono en el 06 37 43 80 75

Para más información, diríjase a

www.blue-rhythm-band.net

www.jazz-aux-champs-elysees.fr

