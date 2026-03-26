Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Villa d’Isle Emilie Calmé et Laurent Maur Saint-Quentin

Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Villa d’Isle Emilie Calmé et Laurent Maur

113 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:15:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le BRB vous donne rendez-vous pour son prochain jazz-club au restaurant La Villa d’Isle à Saint-Quentin le vendredi 3 avril 2026 à 20h15.

Le BRB recevra Emilie Calmé, flutiste et Laurent Maur, harmoniciste.

Pensez à réserver au 06 37 43 80 75 (places limitées).

Tarif de la soirée musicale avec repas

– non adhérents 45€

– adhérents aux associations BRB/JACE 40€.

Informations

www.blue-rhythm-band.net

www.jazz-aux-champs-elysees.fr

Instrument rare dans l’univers du jazz, la flûte a longtemps souffert d’idées reçues. Si de grands musiciens, à l’instar d’Éric Dolphy, l’ont mise à l’honneur, elle demeure peu pratiquée par les jazzmen, sa douceur étant supposée s’accorder difficilement aux tempos soutenus et aux attaques vigoureuses propres au genre.

La flutiste Émilie Calmé balaie ces préjugés avec talent et personnalité. Son jeu affirmé, à la fois puissant et subtil, révèle toute la richesse expressive de l’instrument. Elle revisite avec audace des thèmes majeurs du répertoire jazz Bud Powell, Randy Weston, John Coltrane tout en explorant des horizons métissés, de la biguine aux rythmes brésiliens.

La rondeur de son phrasé, le son boisé et profond qu’elle insuffle à sa flûte, évoquant parfois la chaleur de musiciens tels que Carlos Ward ou Adèle Sebastian, confèrent à sa musique un charme immédiat et singulier.

Renversant, son jeu traverse les émotions sensualité, mélancolie, énergie ou nonchalance s’y succèdent, toujours portées par un voile poétique et énigmatique. Chaque standard, transmué par son interprétation, s’ouvre à de multiples lectures et invite à une écoute renouvelée.

Pour cette soirée, elle sera accompagnée de l’harmoniciste Laurent Maur et son harmonica chromatique, instrument lui aussi trop rarement présent dans le jazz. Pourtant, l’harmonica compte parmi les instruments les plus expressifs et les plus chargés d’émotion.

Ce que Laurent parvient à tirer de son instrument est simplement remarquable un son riche, nuancé, capable de porter aussi bien l’énergie du swing que la profondeur des balades invitant à la rêverie.

Cette rencontre musicale promet un moment intense où flûte et harmonica s’unissent pour affirmer leur place dans le jazz en compagnie des musiciens du BRB.

Le BRB vous donne rendez-vous pour son prochain jazz-club au restaurant La Villa d’Isle à Saint-Quentin le vendredi 3 avril 2026 à 20h15.

Le BRB recevra Emilie Calmé, flutiste et Laurent Maur, harmoniciste.

Pensez à réserver au 06 37 43 80 75 (places limitées).

Tarif de la soirée musicale avec repas

– non adhérents 45€

– adhérents aux associations BRB/JACE 40€.

Informations

www.blue-rhythm-band.net

www.jazz-aux-champs-elysees.fr

Instrument rare dans l’univers du jazz, la flûte a longtemps souffert d’idées reçues. Si de grands musiciens, à l’instar d’Éric Dolphy, l’ont mise à l’honneur, elle demeure peu pratiquée par les jazzmen, sa douceur étant supposée s’accorder difficilement aux tempos soutenus et aux attaques vigoureuses propres au genre.

La flutiste Émilie Calmé balaie ces préjugés avec talent et personnalité. Son jeu affirmé, à la fois puissant et subtil, révèle toute la richesse expressive de l’instrument. Elle revisite avec audace des thèmes majeurs du répertoire jazz Bud Powell, Randy Weston, John Coltrane tout en explorant des horizons métissés, de la biguine aux rythmes brésiliens.

La rondeur de son phrasé, le son boisé et profond qu’elle insuffle à sa flûte, évoquant parfois la chaleur de musiciens tels que Carlos Ward ou Adèle Sebastian, confèrent à sa musique un charme immédiat et singulier.

Renversant, son jeu traverse les émotions sensualité, mélancolie, énergie ou nonchalance s’y succèdent, toujours portées par un voile poétique et énigmatique. Chaque standard, transmué par son interprétation, s’ouvre à de multiples lectures et invite à une écoute renouvelée.

Pour cette soirée, elle sera accompagnée de l’harmoniciste Laurent Maur et son harmonica chromatique, instrument lui aussi trop rarement présent dans le jazz. Pourtant, l’harmonica compte parmi les instruments les plus expressifs et les plus chargés d’émotion.

Ce que Laurent parvient à tirer de son instrument est simplement remarquable un son riche, nuancé, capable de porter aussi bien l’énergie du swing que la profondeur des balades invitant à la rêverie.

Cette rencontre musicale promet un moment intense où flûte et harmonica s’unissent pour affirmer leur place dans le jazz en compagnie des musiciens du BRB. .

113 rue d’Isle Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 37 43 80 75 nadette.blin@wanadoo.fr

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English :

The BRB invites you to its next jazz club at the restaurant La Villa d?Isle in Saint-Quentin on Friday, April 3, 2026 at 8:15pm.

Le BRB will welcome flutist Emilie Calmé and harmonica player Laurent Maur.

Don’t forget to book on 06 37 43 80 75 (places are limited).

Price of the musical evening with meal:

– non-members: 45?

– bRB/JACE association members: 40?

Further information

www.blue-rhythm-band.net

www.jazz-aux-champs-elysees.fr

A rare instrument in the world of jazz, the flute has long suffered from preconceived ideas. Although great musicians such as Eric Dolphy have put it in the limelight, it remains little played by jazzmen, its softness being supposedly difficult to match with the sustained tempos and vigorous attacks typical of the genre.

Flutist Émilie Calmé sweeps aside these prejudices with talent and personality. Her assertive playing, both powerful and subtle, reveals the full expressive richness of the instrument. She boldly revisits major themes from the jazz repertoire? Bud Powell, Randy Weston, John Coltrane? while exploring new horizons, from biguine to Brazilian rhythms.

The roundness of her phrasing and the deep, woody sound she infuses into her flute, sometimes evoking the warmth of musicians such as Carlos Ward or Adèle Sebastian, lend her music an immediate, singular charm.

Her playing is an emotional rollercoaster: sensuality, melancholy, energy or nonchalance follow one another, always carried by an enigmatic, poetic veil. Each standard, transmuted by her interpretation, opens up to multiple readings and invites renewed listening.

For this evening, she will be accompanied by harmonica player Laurent Maur and his chromatic harmonica, an instrument that is also rarely heard in jazz. Yet the harmonica is one of the most expressive and emotionally charged of all instruments.

What Laurent manages to get from his instrument is simply remarkable: a rich, nuanced sound, capable of carrying the energy of swing as well as the depth of dreamy ballads.

This musical encounter promises an intense moment when flute and harmonica join forces to assert their place in jazz in the company of BRB musicians.

L’événement Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Villa d’Isle Emilie Calmé et Laurent Maur Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois