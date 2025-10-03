Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Villa d’Isle Saint-Quentin
113 rue d'Isle Saint-Quentin
Début : 2025-10-03
fin : 2025-11-07
2025-10-03 2025-11-07 2025-12-12
La Formule du Jazz’Club du Blue Rhythm Band !
Le Blue Rhythm Band accompagne (gratuitement) un musicien professionnel généralement parisien sur un programme défini à l’avance, avec une répétition le jour même avec l’invité.
Le lieu le restaurant La Villa d’Isle , 111 et 113 rue d’Isle à Saint-Quentin.
Le jour Les jazz-clubs ont lieu une fois par mois d’octobre à juin, le vendredi soir à partir de 20h15.
Le tarif de la soirée musicale et du repas (apéritif, entrée, plat, dessert, boissons)
– 45 € pour les non-adhérents,
– 40 € pour les adhérents aux associations BRB/JACE.
Les réservations se font par téléphone au 06 37 43 80 75
www.blue-rhythm-band.net
www.jazz-aux-champs-elysees.fr 40 .
+33 6 37 43 80 75
