Le Bocage Balade gourmande entre nature et agriculture Huismes

Le Bocage Balade gourmande entre nature et agriculture

9 Rue des Landes Huismes Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Laissez-vous porter en cette fin d’après-midi de printemps et découvrez un paysage singulier de notre région le Bocage. Découvrez son histoire, ses richesses et particularités. Partez aussi à la rencontre de l’une des professions qui façonne ce milieu l’Agriculture. En présence de Denis BRIANTAIS, éleveur en agriculture biologique et son troupeau de vaches limousines, venez terminer cette découverte par une dégustation de produits de la ferme.

RDV 17H00 à la ferme des Landes, 9 rue des Landes à Huismes

Tarifs Adultes et + de 12 ans 17 € ; Moins de 12 ans 12 € ; Moins de 6 ans 4 € ; Gratuit moins de 3 ans

Remarques prévoir des bottes

9 Rue des Landes Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

English :

Let yourself be carried away on this late spring afternoon and discover a unique landscape in our region: the Bocage. Discover its history, richness and particularities.

