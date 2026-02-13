LE BOCAGE COMEDY CLUB fait son K-Barré ! Avec la participation de la Fanfare Dynastiz ! ( food-truck vert festin), Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

LE BOCAGE COMEDY CLUB fait son K-Barré ! Avec la participation de la Fanfare Dynastiz ! ( food-truck vert festin) Samedi 28 février, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Début : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T23:00:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

1ère soirée Kbarré pour le BCC qui vous invite à plonger dans son univers décalé où la musique, le clown, la poésie, l’impro et d’autres surprises se croisent dans un spectacle participatif-food-truck