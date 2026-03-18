Le bocage en baskets Rdv devant la mairie La Baleine

Le bocage en baskets

Rdv devant la mairie Le Bourg La Baleine Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:30:00

fin : 2026-05-25 11:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Visite guidée sportive de 9 km dans les chemins creux de la Baleine à la poursuite de l’histoire du bocage. Chaussez vos baskets, empoignez vos bâtons, pour une alliance de sport et d’histoire en pleine nature, à un rythme dynamique et avec quelques pauses historiques. Prévoir entre 2h30 et 3h de balade, contactez-moi si temps incertain. Jauge limitée, inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place. .

Rdv devant la mairie Le Bourg La Baleine 50450 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : Le bocage en baskets

L’événement Le bocage en baskets La Baleine a été mis à jour le 2026-03-18 par Coutances Tourisme