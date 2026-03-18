Le bocage en baskets Rdv devant la mairie La Baleine
Le bocage en baskets Rdv devant la mairie La Baleine lundi 25 mai 2026.
Le bocage en baskets
Rdv devant la mairie Le Bourg La Baleine Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:30:00
fin : 2026-05-25 11:30:00
Date(s) :
2026-05-25
Visite guidée sportive de 9 km dans les chemins creux de la Baleine à la poursuite de l’histoire du bocage. Chaussez vos baskets, empoignez vos bâtons, pour une alliance de sport et d’histoire en pleine nature, à un rythme dynamique et avec quelques pauses historiques. Prévoir entre 2h30 et 3h de balade, contactez-moi si temps incertain. Jauge limitée, inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place. .
Rdv devant la mairie Le Bourg La Baleine 50450 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me
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English : Le bocage en baskets
L’événement Le bocage en baskets La Baleine a été mis à jour le 2026-03-18 par Coutances Tourisme