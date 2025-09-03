Le bocage flérien en short et en maillot médiathèque Briouze

Le bocage flérien en short et en maillot

médiathèque Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-03

fin : 2025-09-30

Suite à la grande collecte nationale des archives du sport, découvrez ou revivez des moments fédérateurs qui ont marqué l’histoire sportive du territoire. Par Les Archives de Flers Agglo .

médiathèque Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50 mediatheque.briouze@flers-agglo.fr

