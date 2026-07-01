Le Bocage humide des bords de Garonne Isle-Saint-Georges
vendredi 31 juillet 2026 · Isle-Saint-Georges
Informations pratiques
Isle-Saint-Georges
Le Bocage humide des bords de Garonne
Église d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le vendredi 31 juillet, venez faire une balade avec nous et la réserve géologique à Isle-St-Georges, sur le bocage humide. Ce sera l’occasion d’aborder le fonctionnement et l’importance des zones humides mais aussi un peu d’histoire des lieux. .
Église d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 61 01 pmissoud@gmail.com
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English : Le Bocage humide des bords de Garonne
L’événement Le Bocage humide des bords de Garonne Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-11 par Sud Bordeaux Tourisme