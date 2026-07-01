Informations pratiques

Isle-Saint-Georges

Le Bocage humide des bords de Garonne

Église d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le vendredi 31 juillet, venez faire une balade avec nous et la réserve géologique à Isle-St-Georges, sur le bocage humide. Ce sera l’occasion d’aborder le fonctionnement et l’importance des zones humides mais aussi un peu d’histoire des lieux. .

Église d’Isle-Saint-Georges Isle-Saint-Georges 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 61 01 pmissoud@gmail.com

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English : Le Bocage humide des bords de Garonne

L’événement Le Bocage humide des bords de Garonne Isle-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-11 par Sud Bordeaux Tourisme