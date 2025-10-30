Le bocal des petites sorcières Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand

Le bocal des petites sorcières Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand jeudi 30 octobre 2025.

Le bocal des petites sorcières

Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

On fête Halloween/ Des lectures qui font un peu peur

Atelier créatif mini plantes aux couleurs d’halloween

On fête Halloween/ Des lectures qui font un peu peur

Atelier créatif mini plantes aux couleurs d’halloween .

Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

English : Le bocal des petites sorcières

Celebrating Halloween/ Scary readings

Creative mini-plant workshop in Halloween colors

German : Le bocal des petites sorcières

Wir feiern Halloween/ Gruselige Lektüre

Kreativ-Workshop: Mini-Pflanzen in Halloween-Farben

Italiano :

Festeggiamo Halloween/ Letture un po’ paurose

Laboratorio creativo sulle mini piante nei colori di Halloween

Espanol : Le bocal des petites sorcières

Celebramos Halloween/ Lectura que da un poco de miedo

Taller creativo de mini plantas con los colores de Halloween

L’événement Le bocal des petites sorcières Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2025-09-12 par Isle-Auvézère