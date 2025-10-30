Le bocal des petites sorcières Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand
Le bocal des petites sorcières
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
On fête Halloween/ Des lectures qui font un peu peur
Atelier créatif mini plantes aux couleurs d’halloween
Atelier créatif mini plantes aux couleurs d’halloween .
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
English : Le bocal des petites sorcières
Celebrating Halloween/ Scary readings
Creative mini-plant workshop in Halloween colors
German : Le bocal des petites sorcières
Wir feiern Halloween/ Gruselige Lektüre
Kreativ-Workshop: Mini-Pflanzen in Halloween-Farben
Italiano :
Festeggiamo Halloween/ Letture un po’ paurose
Laboratorio creativo sulle mini piante nei colori di Halloween
Espanol : Le bocal des petites sorcières
Celebramos Halloween/ Lectura que da un poco de miedo
Taller creativo de mini plantas con los colores de Halloween
