Le bocal des petites sorcières Square Jean Jaurès La Coquille

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

On fête Halloween/ Des lectures qui font un peu peur

Atelier créatif mini plantes aux couleurs d’halloween .

Square Jean Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

English : Le bocal des petites sorcières

Celebrating Halloween/ Scary readings

Creative mini-plant workshop in Halloween colors

German : Le bocal des petites sorcières

Wir feiern Halloween/ Gruselige Lektüre

Kreativ-Workshop: Mini-Pflanzen in Halloween-Farben

Italiano :

Festeggiamo Halloween/ Letture un po’ paurose

Laboratorio creativo sulle mini piante nei colori di Halloween

Espanol : Le bocal des petites sorcières

Celebramos Halloween/ Lectura que da un poco de miedo

Taller creativo de mini plantas con los colores de Halloween

