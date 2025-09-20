Le bois à Mont-Dauphin, l’art du charpentier au XVIIIe siècle Place forte de Mont-Dauphin 05 Mont-Dauphin

Le bois à Mont-Dauphin, l’art du charpentier au XVIIIe siècle Place forte de Mont-Dauphin 05 Mont-Dauphin samedi 20 septembre 2025.

Le bois à Mont-Dauphin, l’art du charpentier au XVIIIe siècle Samedi 20 septembre, 10h00 Place forte de Mont-Dauphin 05 Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition : utilisation du bois à Mont-Dauphin, outils des artisans, reconstitutions,

Jeux et manipulations,

Visites guidées de 10 heures à 16 heures

Conférence : l’art du charpentier au XVIIIe siècle à 16 heures

Place forte de Mont-Dauphin 05 place forte, 05600 Mont-Dauphin Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0633783108 http://www.arbreouvrage.com https://www.village-fortifie-montdauphin.fr/ L’utilisation du bois dans l’architecture de Mont-Dauphin et l’art du charpentier au XVIIIe siècle : exposition, jeux et manipulations, démonstrations, visites guidées et conférence. Parking à proximité, ouvert à tous,

Exposition : utilisation du bois à Mont-Dauphin, outils des artisans, reconstitutions,

Association Amis de l’Arbre à l’Ouvrage