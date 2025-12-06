« Le bois perdu » Samedi 6 décembre, 14h30 Site départemental de la maison natale de Jeanne d’Arc Vosges

Avec le billet d’entrée du site

La forêt, présente dans les Vosges et autour de Domremy, est au coeur des contes proposés sur le site de la maison natale de Jeanne d’Arc.

Laissez-vous emporter par l’histoire de l’homme et la forêt, une longue et merveilleuse histoire …

Site départemental de la maison natale de Jeanne d'Arc 2 rue de la Basilique, Domrémy-la-Pucelle, Vosges, Grand Est La Maison natale de Jeanne d'Arc :

Acquise par le Conseil départemental des Vosges en 1818, et classée au titre des Monuments Historiques en 1840, la Maison natale du 15e siècle se situe à proximité immédiate de l’église paroissiale, dans un jardin arboré et orné d’un monument commémoratif néoclassique.

Le Centre « Visages de Jehanne » :

Jouxtant la Maison natale, il présente l’exposition permanente « Visages de Jehanne » déclinée en quatre thématiques pour mieux appréhender l’héroïne médiévale : « Dans l’intimité de Jeanne », « Jeanne fille de la frontière », « Les combats de Jeanne » et « Du personnage au mythe ». Parkings à proximité du site

Nous vous proposons une représentation composée de trois contes, dont un contemporain. Conte Jeanne d’arc

