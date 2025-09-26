Le bois, trésor de nos forêts Bielle

Salle Edelweiss Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

A la Salle Edelweiss, Alain Abadie et Jean Touyarou vous invitent à découvrir les « bois précieux » de la forêt béarnaise et le développement de l’ébénisterie en Béarn. Apprenez à reconnaître les différentes essences, mais aussi les différents styles de mobilier qui se sont développés localement. .

Salle Edelweiss Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact.amis.musee.ossau@gmail.com

