Le bois, trésor de nos forêts Bielle

Salle Edelweiss Bielle Pyrénées-Atlantiques
A la Salle Edelweiss, Alain Abadie et Jean Touyarou vous invitent à découvrir les « bois précieux » de la forêt béarnaise et le développement de l’ébénisterie en Béarn. Apprenez à reconnaître les différentes essences, mais aussi les différents styles de mobilier qui se sont développés localement. .
Salle Edelweiss Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact.amis.musee.ossau@gmail.com
