Le bol et la soupe Le Placître Ger

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Le bol et la soupe est une soirée festive et gourmande organisée avec l’association Terres d’échange.

Rendez-vous vendredi 17 octobre de 18h à 22h. Attention, le nombre de places est limité, il faut penser à réserver en appelant le 02 33 79 35 36 et à apporter sa cuillère à soupe!

Pour bien débuter les vacances d’automne, le public est convié à cette soirée conviviale autour du contenant et du contenu le bol et la soupe !

Les visiteurs pourront choisir et acheter le bol dans lequel ils dégusteront leur soupe. Tous ces bols sont des pièces uniques. Les membres de Terres d’échange ont réalisé tous ces bols. Puis ils les ont cuits en majorité dans le four à bois du musée. Formes, émaux, cuissons donnent des résultats différents, tous plus intéressants les uns que les autres.

Des contes en musiques, par la conteuse Claire Garrigue, émailleront la soirée.

Les visiteurs pourront également profiter, dans une ambiance nocturne, des collections permanentes et de l’exposition temporaire de Charlotte Giraud La larme de la potière (visible jusqu’au 2 novembre). En effet, le site sera entièrement accessible toute la soirée. .

Le Placître 3 Rue du Musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr

