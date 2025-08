Le Boléro De Ravel et Roméo et Juliette De Prokofiev La Chambre Symphonique La Commanderie Dole

Le Boléro De Ravel et Roméo et Juliette De Prokofiev La Chambre Symphonique La Commanderie Dole vendredi 8 août 2025.

Le Boléro De Ravel et Roméo et Juliette De Prokofiev La Chambre Symphonique

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-08 20:30:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Un concert excpetionnel !

Un événement à ne pas manquer pour la Première fois à Dole La Chambre Symphonique en grande formation avec 80 musiciens sur scène dans un concert, riche en sensations fortes, une véritable fête musicale flamboyante.

Au programme

– Le Prélude à l’après-midi d’un Faune, de Claude Debussy

– Roméo et Juliette, suite numéro 2 d’après le ballet éponyme, de Serge Prokofiev

– La valse, de Maurice Ravel

– Le Boléro, de Maurice Ravel .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 spectateurs@byhellodole.fr

