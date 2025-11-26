Le bon, la bru et la vieille bique Comedie de Limoges Limoges

Le bon, la bru et la vieille bique

Comedie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-03 18:18:00

fin : 2026-04-04

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Jean et Marie-Ange sont mariés depuis 7 ans pour le meilleur mais surtout pour le pire. Avare, infidèle et manipulatrice, Marie-Ange mène son mari à la baguette. Lui, fou amoureux d’elle accepte sans broncher ses humiliations. Mais l’arrivée de Mamie Gale, la mère de Jean va tout chambouler … Une Mégère radine, un mari soumis, une belle-mère rebelle … Ajoutez à cela un héritage qu’ils vont farouchement se disputer, vous obtenez un western moderne, une comédie originale, burlesque et déjantée ! .

Comedie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

