Le Bon Matin #2 – Cale 2 Créateurs Nantes 21 juin 2025 08:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 08:30 – 11:30

Gratuit : non Les frais d’inscription sont de 20 €, réservation au 06 30 42 83 72 Les frais d’inscription sont de 20 €, réservation par téléphone au 06 30 42 83 72 Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Etudiant

Pour cette édition de BON MATIN spéciale solstice d’été, est de passage à la Cale 2 Créateurs venez pour un début de journée en bonne compagnie et tout en douceur avec : Lucie Philippe (méditation créative), Viviane Salaun (danse intuitive) et Audrey Marcoux (bain sonore). Cette programmation de Mariette Phulpin saura vous ravir, au programme : méditation, mandala végétal ou encore arbre à voeux, suivi d’un petit déjeuner dans le café / calé.Le Bon Matin, est un réveil bis, empli de care et de kiffe, pour se connecter à l’énergie de l’été : méditation créative, invitation dansée, voyage sonore, surprises et grand petit déjeuner.Programme de la matinée :Ancrage douceur : méditation par LucieMandala végétal avec LucieInvitation dansée par VivianeVoyage sonore par AudreyInvitation arbre à voeux par MariettePetit-déjeuner par Mariette & Camille du café/calé

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com 0630428372