Le bon plan Chartres

Le bon plan Chartres mercredi 24 septembre 2025.

Le bon plan

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – 19 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-24

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-24

Philippe est dans une mauvaise passe. Il est au chômage, criblé de dettes et son proprio menace de le jeter à la rue.

Sa vie se transforme le jour où, sur un malentendu, ses voisins lui prêtent des talents de guérisseur… Philippe voudrait leur avouer qu’ils se trompent, mais à 50 euros la séance son éthique en prend un coup. Rapidement, il gagne de l’argent et se rapproche même de sa jolie voisine, qu’il aime en secret… Une comédie trépidante portée par quatre comédiens investis du Théâtre Portail Sud. 15 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Philippe is in a bad way. He’s unemployed, in debt and his landlord is threatening to throw him out on the street.

German :

Philippe ist in einer schwierigen Lage. Er ist arbeitslos, hoch verschuldet und sein Vermieter droht, ihn auf die Straße zu setzen.

Italiano :

Philippe si trova in una brutta situazione. È disoccupato, ha debiti e il suo padrone di casa minaccia di buttarlo in strada.

Espanol :

Philippe está mal. No tiene trabajo, está endeudado y su casero le amenaza con echarle a la calle.

L’événement Le bon plan Chartres a été mis à jour le 2025-09-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES