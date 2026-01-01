Le Bon Plan La Pléiade La Destrousse

Le Bon Plan

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30. La Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 EUR

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Vous avez aimé LE COACH , alors il y a de fortes chances que vous aimiez la nouvelle pièce de Bruno Bachot LE BON PLAN .

Philippe est dans une mauvaise passe. Il est au chômage, criblé de dettes et son proprio menace de le jeter à la rue.

Sa vie se transforme le jour où, sur un malentendu, ses voisins lui prêtent des talents de guérisseur.

Philippe voudrait leur avouer qu’ils se trompent, mais à 50 euros la séance son éthique en prend un coup.

Il se prête donc au jeu. Rapidement, il gagne de l’argent et se rapproche même de sa jolie voisine, qu’il aime en secret..

Au début, ça a tout l’air d’un bon plan… .

La Pléiade 1 avenue des Tisserands La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 49 40

If you liked LE COACH , then there’s a good chance you’ll like Bruno Bachot’s new play LE BON PLAN .

