Le Bon Plant de Noël Ressourcerie Le Plant B Paris
Le Bon Plant de Noël Ressourcerie Le Plant B Paris samedi 13 décembre 2025.
Autour d’une infusion aux parfums d’hiver ou d’un délicieux vin chaud, laissez libre cours à votre créativité : créez vos cartes de vœux en linogravure, réalisez vos furoshiki avec des teintures végétales, une alternative élégante et écologique au papier cadeau, et d’autres surprises !
Savourez des gourmandises de noël et achetez vos cadeaux de seconde main (notre boutique déborde de plantes vertes !) et votre sapin en pot !
Un moment chaleureux pour préparer les fêtes comme il se doit, entre convivialité et savoir-faire artisanal.
Ateliers créatifs, douceurs gourmandes et sapins en pot pour un Noël durable et chaleureux. Venez partager la magie de Noël au Plant B !
Le samedi 13 décembre 2025
de 12h00 à 19h00
gratuit
L’accès à l’évènement est libre et gratuit. Certaines animations sur place seront payantes. Pas de réservation nécessaire.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T13:00:00+01:00
fin : 2025-12-13T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T12:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00
Ressourcerie Le Plant B 5, boulevard Poniatowski 75012 Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org