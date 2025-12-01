Le Bon Plant de Noël Ressourcerie Le Plant B Paris

Autour d’une infusion aux parfums d’hiver ou d’un délicieux vin chaud, laissez libre cours à votre créativité : créez vos cartes de vœux en linogravure, réalisez vos furoshiki avec des teintures végétales, une alternative élégante et écologique au papier cadeau, et d’autres surprises !

Savourez des gourmandises de noël et achetez vos cadeaux de seconde main (notre boutique déborde de plantes vertes !) et votre sapin en pot !

Un moment chaleureux pour préparer les fêtes comme il se doit, entre convivialité et savoir-faire artisanal.

Ateliers créatifs, douceurs gourmandes et sapins en pot pour un Noël durable et chaleureux. Venez partager la magie de Noël au Plant B !

Le samedi 13 décembre 2025

de 12h00 à 19h00

gratuit

L’accès à l’évènement est libre et gratuit. Certaines animations sur place seront payantes. Pas de réservation nécessaire.

Tout public.

Ressourcerie Le Plant B 5, boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org