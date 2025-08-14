Le Bonheur est dans le pré Parc de la salle polyvalente Auxerre
Le Bonheur est dans le pré Parc de la salle polyvalente Auxerre jeudi 14 août 2025.
Le Bonheur est dans le pré
Parc de la salle polyvalente 9 rue d'Appoigny Auxerre Yonne
Gratuit
Début : 2025-08-14 19:30:00
fin : 2025-08-14
2025-08-14
Le festival de cinéma en plein air Ô la belle toile ! est organisé par le Pays d’art et d’histoire de l’Auxerrois. Chaque film sélectionné met en avant un élément patrimonial de la commune où il est projeté. Le bonheur est dans le pré, 1995, réalisé par Etienne Chatiliez. Avec Michel Serrault, Eddy Mitchell, Sabine Azéma. Pourquoi ce film ? Parce que choisir d’habiter aux Chesnez, entre son château, ses bois et ses champs, c’est cultiver une vie de petit village, où tout le monde se connait. C’est la campagne à la ville, le calme, la tranquillité, tout en étant à Auxerre. Les habitants appellent le hameau le pays , ou le village gaulois nul doute qu’à travers son style de vie, les habitants ont su trouver leur bonheur, pas loin des prés.
Petite restauration, buvette, popcorn et glaces à partir de 19h30. Pensez à emporter un siège ou un coussin pour vous installer confortablement ! .
