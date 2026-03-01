Le bonheur est-il dans le pré ?

7 Rue Arsène Delavigne Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le samedi 27 mars à la bibliothèque de Clécy, venez pour un atelier pour les enfants ! Au programme Jouons à découvrir notre village (déplacement et recherche d’indices), 19h00 Apéritif littéraire puis 20h00 intervention de Lucile Vilboux.

Le samedi 27 mars à la bibliothèque de Clécy, venez pour un atelier pour les enfants ! Au programme Jouons à découvrir notre village (déplacement et recherche d’indices), 19h00 Apéritif littéraire puis 20h00 intervention de Lucile Vilboux. .

7 Rue Arsène Delavigne Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 71 47

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English : Le bonheur est-il dans le pré ?

Come along to the Clécy library on Saturday 27 March for a children’s workshop! On the programme: Let’s play at discovering our village (moving around and looking for clues), 7pm literary aperitif, followed by a talk by Lucile Vilboux at 8pm.

L’événement Le bonheur est-il dans le pré ? Clécy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Suisse Normande