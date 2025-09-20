Le Booktruck Musée du fort de la Pompelle Puisieulx

Le Booktruck 20 et 21 septembre Musée du fort de la Pompelle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Booktruck de la bibliothèque municipale fait escale au musée du Fort de la Pompelle et vous accueille tout l’après-midi. Il déploiera son salon de jardin et proposera des ouvrages sur la Grande Guerre, ainsi qu’un espace de jeux dédié au jeune public.

Un rendez-vous convivial, organisé en partenariat avec la bibliothèque municipale de Reims.

Musée du fort de la Pompelle Route de Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx Puisieulx 51500 Marne Grand Est 03 26 49 11 85 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle Haut lieu de la défense de Reims et de la Première Guerre mondiale dans le nord-est de la France, le musée du Fort de la Pompelle retrace, à travers une scénographie entièrement rénovée, les grandes étapes de son histoire, de 1883 à nos jours.

L’exceptionnelle collection de casques Friesé, unique au monde, ainsi que les uniformes et les objets de la vie quotidienne des soldats plongent le visiteur dans un lieu de mémoire émouvant, où se révèlent à la fois l’expérience des hommes et la dureté des combats de la Grande Guerre en Champagne.

