Le boom des biquets Saint-Sauveur-Gouvernet
Le boom des biquets Saint-Sauveur-Gouvernet lundi 6 avril 2026.
Le boom des biquets
Saint-Sauveur-Gouvernet Drôme
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06 10:30:00
fin : 2026-08-31 11:45:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-07-06
A St Sauveur Gouvernet, une ferme insolite la nature en liberté ! Chèvres angora, lapins, poules, canards, laine mohair, miel et petit épeautre !
Saint-Sauveur-Gouvernet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English : Le boom des biquets
In St Sauveur Gouvernet, an unusual farm: nature in freedom! Angora goats, rabbits, chickens, ducks, mohair wool, honey and small spelt!
