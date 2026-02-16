Le boom des biquets

Saint-Sauveur-Gouvernet Drôme

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-08-31 11:45:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-07-06

A St Sauveur Gouvernet, une ferme insolite la nature en liberté ! Chèvres angora, lapins, poules, canards, laine mohair, miel et petit épeautre !

Saint-Sauveur-Gouvernet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English : Le boom des biquets

In St Sauveur Gouvernet, an unusual farm: nature in freedom! Angora goats, rabbits, chickens, ducks, mohair wool, honey and small spelt!

L’événement Le boom des biquets Saint-Sauveur-Gouvernet a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale