Le Booth Magique Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 18:00 – 23:59

Gratuit : non prix libre Tout public

Double célébration au programme puisqu’il s’agit de la première occasion pour le collectif de se dévoiler lors d’un voyage sonore de plus de 9H où s’enchaineront ses DJs résidents au complet. Après une première virée en Juillet dernier sous la bannière Safe Place, l’équipage composé de Fanch, Nadine LaBeija, la Safe Place, Siwal, Th2o, et la Walou revient pour un arrêt à la taproom avec sa sono hi-fi JBL et les soutes remplies de plantes avec un cap inchangé : une expérience sonore organique, chaleureuse et authentique, pour un moment vibrant au son des disques choisis avec le coeur. ???? Taproom Aerofab – 21 Quai des Antilles, Nantes???? Bus 5 : arrêt Hangar à Bananes???? Arrêt Chantiers Naval puis 15 minutes à pied jusqu’à Quai des Antilles????? Navibus N2 (Bas-Chantenay) : arrêt Hangar à Bananes???? 5 minutes du centre ville de Nantes ????? Dimanche 5 avril 2026 (veille de jour férié)???? 18h ? 3h30????? Entrée Prix Libre???? @fagostudio

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.instagram.com/taproomaerofab/



Afficher la carte du lieu Taproom Aerofab et trouvez le meilleur itinéraire

