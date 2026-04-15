Le Bosc du theil à vélo, Rue de la mairie de Saint nicolas du Bosc, Le Bosc-du-Theil
Le Bosc du theil à vélo, Rue de la mairie de Saint nicolas du Bosc, Le Bosc-du-Theil dimanche 10 mai 2026.
Le Bosc du theil à vélo Dimanche 10 mai, 09h00 Rue de la mairie de Saint nicolas du Bosc Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T09:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T09:30:00+02:00
Parcours maniabilité
Chasse au trésor
Rando à vélo acompagnée » Découverte de la Flore »
Atelier réparation
Exposition de vieux vélos
Sortie accompagnée cyclotouriste
Initiation au vélo à assistance électrique
Rue de la mairie de Saint nicolas du Bosc 27370 Le Bosc-du-Theil 27370 Saint-Nicolas-du-Bosc Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0632649428 »}, {« type »: « email », « value »: « Natavelo.com@gmail.com »}]
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