Le Bosc Féré en lumières. Thuit Signol Le Thuit de l’Oison
Le Bosc Féré en lumières. Thuit Signol Le Thuit de l’Oison vendredi 29 mai 2026.
Le Bosc Féré en lumières.
Thuit Signol 19 RUE DU BOSC FERE, entrée par la route de Brionne Le Thuit de l’Oison Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Venez déambuler pour découvrir le Domaine du Bosc Féré, son Chateau et sa chapelle du 17eme siécle en briques et pierres, son parc et l’escalier monumental conduisant à l’ancienne Maison de l’Eau.
Pour les enfants et pour les grands, possibilité de décorer des photophores et de déguster des guimauves grillées au coin du brazero. .
Thuit Signol 19 RUE DU BOSC FERE, entrée par la route de Brionne Le Thuit de l’Oison 27370 Eure Normandie +33 6 23 03 75 19 camille.marie@domaineduboscfere.fr
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L’événement Le Bosc Féré en lumières. Le Thuit de l’Oison a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure