Le Bosc Féré en lumières.

Thuit Signol 19 RUE DU BOSC FERE, entrée par la route de Brionne Le Thuit de l’Oison Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Venez déambuler pour découvrir le Domaine du Bosc Féré, son Chateau et sa chapelle du 17eme siécle en briques et pierres, son parc et l’escalier monumental conduisant à l’ancienne Maison de l’Eau.

Pour les enfants et pour les grands, possibilité de décorer des photophores et de déguster des guimauves grillées au coin du brazero. .

Thuit Signol 19 RUE DU BOSC FERE, entrée par la route de Brionne Le Thuit de l’Oison 27370 Eure Normandie +33 6 23 03 75 19 camille.marie@domaineduboscfere.fr

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English : Le Bosc Féré en lumières.

L’événement Le Bosc Féré en lumières. Le Thuit de l’Oison a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure