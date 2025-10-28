Le Bossu de Notre-Dame – par le Théâtre 100 Noms Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 14:30 – 15:50

Gratuit : non 12 € à 22 € 12 € à 22 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public, En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Esmeralda, Quasimodo, Gringoire, Phoebus et Frollo vous entrainent dans une histoire pleine de rebondissements, d’action, de chansons et d’humour. Un spectacle à découvrir en famille dès 5 ans. Une version inédite, drôle et moderne du chef-d’oeuvre de Victor Hugo, un spectacle enchanteur et captivant, savoureux mélange de théâtre, de commedia dell’arte et de comédie musicale. Olivier Solivérès, auteur et metteur en scène, nous plonge en plein milieu du XVe siècle dans des décors somptueux, pour une version originale, drôle et poétique du chef-d’œuvre de Victor Hugo. Duels, poursuites, intrigues : une histoire d’amour pleine de rebondissements, d’action, de poésie et d’humour, qui ravira petits et grands. Durée : 1h20

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/