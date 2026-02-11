Le Bouche-à-oreille des ados Rue Jean Teillet Saint-Junien

Le Bouche-à-oreille des ados

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Envie de papoter entre passionnés ? Le Bouche-à-oreille des ados t’invite à un moment fun et détendu à la médiathèque de Saint-Junien ! Viens partager tes coups de cœur — livres, films, séries, jeux vidéo, musiques… — et découvrir ceux des autres. C’est l’occasion parfaite pour échanger, rire et faire le plein d’idées sans se prendre la tête. Que tu sois grand lecteur, gamer ou cinéphile, tu trouveras forcément ta tribu !

Sur inscriptions par téléphone ou mail. .

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediationculturelle@saint-junien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Bouche-à-oreille des ados

L’événement Le Bouche-à-oreille des ados Saint-Junien a été mis à jour le 2026-02-06 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin